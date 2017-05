Au marché de la ville…

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Au premier jour du Ramadhan, une tournée à travers le marché des fruits et légumes de Draâ Ben Khedda renseigne sur l’instabilité des prix. Les haricots verts passent, pour ce premier jour, de 90 DA à 120 DA.

La pomme de terre est cédée entre 35 DA (petit calibre) et 50 DA (gros calibre), alors que l’oignon est à 30 DA. La tomate, elle, varie en calibre et en qualité : 3kg pour 100 DA, 35 DA le kg. La carotte, pour sa part, est toujours affichée à 40 DA, alors que la courgette varie entre 25 DA et 40 DA. L’aubergine refuse de descendre sous les 50 DA. Le navet est cédé à 50 DA. L’ail, indispensable à la cuisine, passe de 80 DA la veille à 130 DA. Quant aux fruits, il a été constaté de visu que la cerise est cédée entre 500 DA et 650 DA. La pêche est vendue entre 80 DA et 120 DA. L’abricot et les nèfles s’affichent à 120 DA. Il est à relever que rares sont les prix affichés au niveau des marchés de la ville. Au volet viandes, les bouchers sont intransigeants et refusent toute baisse. Le kg de viande bovine est à 950 DA, alors que l’agneau est à 1 500 DA tout comme le bifteck. A noter que le prix du poulet est stable pour le moment, puisqu’il est toujours proposé à 300 DA le kilo. D’aucuns parmi les marchants pensent qu’il faut s’attendre à une autre augmentation des prix dans les jours à venir.

M. T.