L’installation de l’antenne en cours

L'installation d’une antenne 4GLTE a finalement été lancée au village de Tafoughalt. En effet, depuis des années, le comité de village ne cessait de réclamer ce dispositif, d'autant plus que l’emplacement adéquat existait.

«Elle est en cours d'installation. Vraiment, c'est une opportunité pour nous d'avoir de l'internet à haut débit. Je crois qu'elle ne tardera pas à être livrée», nous répond un membre du comité de village. Et de poursuivre: «nous y avons cru jusqu’au bout, pourtant, au départ, il y avait une certaine réticence de la part d'Algérie-télécom. Mais tout est rentré dans l'ordre et c'est finalement acquis». Il est à souligner l'importance de cette antenne quand on sait qu'elle profitera aussi à d'autres villages de la commune, et ceux de la commune voisine de M'Kira. «En plus de notre village, cette antenne aura aussi des abonnés des autres villages à l’exemple d'Imzoughène, de Maâmar, d'Agouni Ahcène et d'EL Hammam (M'Kira). Elle aura, donc, un impact financier important», estime le même interlocuteur. Il est à rappeler qu'aujourd'hui, les jeunes de ce village se déplacent jusqu'au chef-lieu de daïra pour surfer le net. «Nos jeunes font la navette entre notre village et Draâ El-Mizan juste pour une petite recherche. Même si, pratiquement, ils accèdent tous aux réseaux sociaux à l'aide de leurs smartphones, il est plus pratique d'avoir une connexion à haut débit et à moindre coût», nous explique la même personne. Par ailleurs, il faut aussi ajouter que d'autres villages de la commune tel Iâllalen et les hameaux environnants souhaitent que l'antenne qu'ils attendaient soit lancée dans les prochains jours ainsi que celle prévue au chef-lieu communal et plus précisément sur le siège de l’APC. Quant à la fibre optique, elle n'est pas encore à l'ordre du jour dans ces villages. Ceci dit, il faut tout de même saluer les efforts que fait Algérie-télecom pour généraliser ce moyen technologique dans ces zones montagneuses.

Amar Ouramdane