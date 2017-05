Reprise des travaux du gaz

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le conflit ayant opposé la SDC aux villageois de Koukou et de Tafraout, deux agglomérations de la commune d’Aït Yahia, semble en bonne voie de règlement. L’entreprise chargée de raccorder leurs foyers au gaz n’a, pour le moment, pas failli à ses promesses.

Comme nous l’avons constaté sur les lieux, les travaux ont repris, dès le lendemain de la réunion de conciliation à laquelle avaient pris part les différents intervenants dans le projet, principalement les protestataires, la SDC et le représentant de l’entreprise accusée de laisser trainer les travaux en longueur. Selon M. Ben Chikhoun Rachid, un membre des comités des villages concernés, «suivant le protocole d’accord signé par les différentes parties, les travaux ont repris depuis le 10 mai, par l’ouverture de tranchées et la pose de tuyaux sur la route nationale numéro 71». L’avancement des travaux est jugé satisfaisant, puisque près de 600 mètres de conduites ont déjà été posés, sur les 2 600 mètres prévus dans le projet. Les habitants des villages concernés espèrent disposer du gaz naturel dans leurs foyers d’ici le 20 août, date butoir fixée par l’entreprise. Pour rappel, les habitants des villages Tafraout et Koukou avaient procédé, le mois dernieret durant une semaine, à la fermeture des agences de la SDC d’Ain El Hammam-ville et d’Akkar. Ils protestaient contre l’arrêt des travaux de gaz dans leurs villages. A l’issue d’une réunion avec les responsables concernés, les protestataires avaient accepté de lever le siège et de signer un protocole d’accord qui les satisfaisait.

A. O. T.