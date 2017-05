Célébration du mois du patrimoine

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Dans le cadre du mois du patrimoine, l’association Amnir, de la wilaya de Tizi-Ouzou, a organisé le 24 mai, en collaboration avec l’APC de Fréha, la Direction du tourisme et de l’artisanat, la Direction de la jeunesse et des sports, la Direction de la culture et l’APC de Tizi-Ouzou, une exposition devant le siège de la commune, à travers l’exhibition de photos représentant des sites touristiques, des villages et des montagnes de plusieurs régions du pays, ainsi que des produits artisanaux, à savoir bijoux, poterie...

De même que des gâteaux et du couscous traditionnel de la région. Une conférence a été animée à la maison de jeunes de la même localité dans l’après-midi, pour présenter aux citoyens les mécanismes permettant de préserver le paysage culturel rural, lequel est défini comme seul vecteur porteur d’un développement durable du territoire. L’opération de sensibilisation et de proximité, a duré deux jours avec une visite guidée de deux villages, un recueillement devant la stèle Amenay du village Abizar et la Zaouia de Sidi Mansor, tout cela dans le but de sensibiliser les jeunes et de leur montrer aussi que notre pays possède des paysages riches. À cette occasion, M. Bounewar, président de cette association nous dira «nous avons toujours œuvré pour inculquer la culture du tourisme à nos citoyens, à savoir protéger son patrimoine qui lui servira à l’avenir d’une économie de réserve, et nous souhaitons attirer l’attention des autorités locales, quant à la prise en charge et l’accompagnement de pareilles activités pour arriver au bout de l’objectif tracé». Pour rappel, cette association en est à sa quatrième édition, et il a ajouté que la préservation du patrimoine est un porteur de rentes économique pour les particuliers et les collectivités locales. Cette association a été créée en 2010, et compte plusieurs adhérents. Elle œuvre pour la promotion du tourisme local, avec l’organisation d’activités et d’expositions à travers toute la wilaya, des conférences-débats, des sorties sur le terrain, des journées de sensibilisation sur le tourisme et des circuits touristiques.

A Iber