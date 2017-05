La distribution des colis achevée

Par DDK | Il ya 55 minutes | 119 lecture(s)

L’opération de distribution des colis alimentaires tire à sa fin, dans la commune d’Aghribs, au nord de Tizi-Ouzou. En effet, 300 colis d’aide ont été distribués aux inscrits sur la liste des nécessiteux dans le cadre du filet social.

Les services de l’action sociale, au niveau de l’APC, ont eu du mal à dégager une liste de bénéficiaires, vu le nombre important d’ayants droit que compte la commune et le nombre limité de couffins. Une idée a alors été trouvée pour mieux gérer la situation, et ça été le recours à la liste des personnes inscrites dans le cadre du filet social. À signaler que les colis d’aide comportent des légumes secs, du sucre, du café, du lait en poudre, de la semoule, de l’huile de table, ainsi que des pâtes et du concentré de tomate. Selon un responsable de l’opération : «cette opération devrait normalement toucher le maximum de gens, et notre commune devrait bénéficier d’une aide plus conséquente par rapport à d’autres communes qui elles, ont des ressources». À signaler que dans cette commune, le comité local du Croissant Rouge Algérien, qui activait durant les années passées, a été mis en veille pour des raisons inconnues. C’est dire que l’élan de solidarité est limité.

A Iber.