Il y a 76 ans, Mohamed Bouras, fondateur des SMA

Par DDK | Il ya 55 minutes | 128 lecture(s)

Le groupe des Anciens Scouts Musulmans Algériens (ASMA), dont le commissaire local est Boutiab Salim, a commémoré, avant-hier, le 76ème anniversaire de la mort du père fondateur des SMA, Mohamed Bouras.

La cérémonie commémorative s'est déroulée au complexe culturel et sportif Ahmed Yahia Bacha de la ville de Draâ Ben Khedda, en présence d'une assistance très nombreuse et de plusieurs invités, dont le 1er vice-président de l'APC, Kamel Djaghlouli, le représentant de la sûreté de daïra, celui de la Protection civile, le représentant du commissaire de wilaya des SMA, le représentant du commissaire national et ceux des groupes de SMA locaux. Une exposition, relatant le parcours historique et militant du créateur du SMA, était ouverte au public, appuyée de la projection d'un film documentaire. Des exhibitions de différentes techniques des SMA ont été exécutées devant l'assistance, qui a applaudi la discipline des adhérents.

M.A. Tadjer