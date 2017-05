Tournoi de l’amitié aux ath Menguellet

Par DDK | Il ya 57 minutes | 116 lecture(s)

Il y a peu de façons de passer ses soirées ramadhanesques, particulièrement dans les villages de montagne où les activités récréatives ne sont pas légion.

Faute de programme sportif ou artistique qui sied à cette période de carême, qui attire beaucoup de monde dehors, la plupart des villageois s’adonnent à d’infinies parties de dominos ou de cartes, pendant une grande partie de la nuit. Les cafés maures, seuls lieux d’attraction, ne désemplissent pas avant le «S’Hour». Face au vide et aux maux sociaux qui les guettent, les jeunes de Taourirt Menguellet, un village de la commune d’Ain El Hammam, mettent à profit l’existence d’un petit terrain, près de chez eux, pour organiser un tournoi de football. Plus de cent personnes, de tous âges, participent à cette manifestation à laquelle sont inscrites pas moins de vingt équipes, issues des quartiers et villages de l’âarch des Ath Menguellet. Selon les organisateurs, le tournoi se déroule sous forme de championnat pour désigner le leader et son dauphin, dans chaque groupe. Les deux premiers qualifiés iront aux tours suivants, dont les qualifications se dérouleront en éliminatoires directes. Quant à la finale, elle aura lieu, la veille de l’Aïd. Notons que d’anciens joueurs du village, aujourd’hui retraités, prennent part à ces joutes, face à des jeunes de l’âge de leurs enfants, dans une ambiance conviviale, qui aide à casser la barrière qui existe souvent entre les deux générations. Ainsi, chaque soir, les villageois auront à assister à deux rencontres sur ce terrain en matico, juste assez spacieux pour une dizaine de joueurs (cinq par équipe). L’ambiance sera certainement celle qui a prévalu, durant les mois de carême passés où les tribunes et la main courante étaient pris d’assaut, chaque jour après le Ftour, par les villageois de tout âge. Bravo les jeunes pour cette initiative.

A .O. T.