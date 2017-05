Brèves de Tadmaït

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Distribution des couffins du Ramadhan

Les membres de l'association ‘‘Tharwa n El kheir’’ de Tadmaït, à 18km à l’ouest de Tizi-Ouzou, ont, durant le weekend dernier procédé à la distribution du couffin de ramadhan aux familles diminuées de la région. En effet, selon les informations recueillies auprès des responsables de cette association, pas moins 150 couffins ont été distribués au profit des familles démunies, à travers les quatre coins de la commune. Cette activité entre dans le cadre des actions de solidarité à l’occasion du mois sacré. Ce couffin contient les principales denrées alimentaires nécessaires, à savoir l’huile, le sucre, la semoule et des parts de viande, a-t-on constaté. «150 couffins ont été distribués au profit des familles démunies, à travers le territoire de la commune de Tadmaït», dira Aziz Hanssal, l’un des membres de ladite association.

La session ordinaire de l’APC reportée faute de majorité

La session ordinaire des élus de l'APC de Tadmaït, qui devait se tenir jeudi dernier, et qui a comme ordre de jour budgétisation et répartition d'une indemnisation de l’ANSRIF, d’une somme de plus de 28 milliards de centimes, a été annulée, puis reporté par la suite, en raison de l’absence de la majorité des membres de cette assemblée. Aussi, les six élus du FFS, et celui du FLN ont demandé dans une requête adressée au Maire de Tadmaït, à annuler cette assemblée car, selon eux, la répartition d’une somme d’argent aussi importante nécessite une profonde réflexion, et le concours de tous les membres de l’assemblée afin de définir les priorités dans la région. «L’article 21 du code communal stipule que : les copies des projets doivent êtres jointes à la convocation. De ce fait, nous avons insisté à maintes reprises sur l’importance de la remise des documents relatifs à la répartition des 28 milliards, mais à ce jour nous n’avons reçu aucun document», lit-on dans le document adressé au P/APC, dont nous détenons une copie. Aussi, ces mêmes élus ont sollicité le Chef de Daïra de Draâ-Ben-Khedda, pour annulation des délibérations du 17/05/2017. Les motifs soulevés par ces sept élus signataires de ce document sont entres autres : L’ordre du jour n’a pas été voté, et que l’assemblée a été convoquée pour régulariser ce qui a été déjà fait par le P/APC, à savoir la répartition de l’enveloppe allouée dans le cadre des PCD. De plus, même les consultations ont été déjà lancées. et également des entreprises ont été retenues pour la réalisation des projets.

Rachid.A