Le tournoi de football bat son plein

Un tournoi de football est organisé par un groupe de jeunes, pour animer les soirées du mois de Ramadhan, au complexe sportif de Tizi-Gheniff. La manifestation est dédiée à la mémoire de Hocine Houari, décédé l’an dernier dans un accident de la circulation.

Ce tournoi a débuté dès la première soirée de Ramadhan, avec la participation de 32 équipes. «Les équipes ont été réparties en huit groupes de quatre. Les participants viennent des villages des localités environnantes, tels M’Kira, Tahachat, Taka, Tala N’Cheikh et Idouchouthène. Nous avons également l’équipe de l’armée nationale populaire (ANP) et celle de la protection civile», nous explique un membre du comité d’organisation. Les rencontres se déroulent entre 21h et minuit. Chaque soir, des dizaines de jeunes, d’adolescents et de nombreux pères de famille, accompagnés de leurs enfants, affluent à ladite structure sportive pour passer quelques moments de repos. «Comme vous savez, en étant durant toute la journée au travail, je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes petits enfants, mais grâce à ce tournoi de football, nous avons l’occasion de nous retrouver entre amis et les enfants peuvent sans aucun danger se livrer à leurs jeux», nous confie Si Rachid, un cadre d’administration.

