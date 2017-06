707 colis alimentaires distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

«Nous avons lancé la distribution des colis alimentaires mercredi dernier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'opération est toujours en cours. Nous comptons la clôturer dans deux ou trois jours», nous répondra, M. Hocine Ameur, en sa qualité de président de la commission sociale de l'APC, que nous avons approché, lundi dernier, au sujet de la solidarité ramadanesque avec les familles démunies et nécessiteuses.

Notre interlocuteur nous confiera, par ailleurs, qu'en plus de l'enveloppe dégagée par la wilaya, l'APC a voté deux millions de dinars sur budget communal pour répondre à la forte demande. «Au total, la cagnotte avoisine les 385 millions de centimes. Mais, ce n'est pas suffisant pour satisfaire tous les demandeurs, quand on sait que notre commune a une population de plus de 45 mille habitants. Même si nous avons fait participer les comités de villages et les associations, il n'a pas été facile de dégager les 707 bénéficiaires, ce chiffre correspond aux nombre de couffins acquis avec cet argent», poursuivra notre interlocuteur. Celui-ci estimera que le nombre de bénéficiaires a nettement baissé par rapport aux années précédentes. «Vous savez, tous les produits alimentaires ont augmenté. Si par le passé, cette cagnotte pouvait nous donner jusqu'a mille parts, voire plus, cette année, il y a ce déficit causé par l'inflation», constatera-t-il. Effectivement, si on calcule la facture d'un colis, on s'apercevra que le prix a presque doublé par rapport au couffin de l'an dernier. Si l'APC a consenti quand même cet effort de mettre deux millions de dinars, le comité local du Croissant Rouge Algérien, qui venait au secours de cette frange de la société, avec ses repas à emporter, n'a pas ouvert son restaurant parce que son siège est en cours de rénovation du fait qu’il abrite aussi le centre psychopédagogique pour les enfants inadaptés mentaux de l'association "Les enfants du cœur". Tout de même, il est à noter que des actions sont menées en solo par des associations et des bénévoles, afin d'accompagner ces familles durant ce mois de piété.

Amar Ouramdane