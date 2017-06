La mairie s’en va en guerre contre… les chiens

Par DDK | Il ya 1 heure | 198 lecture(s)

C'est une opération arrivée à point nommé. Au moment où ces canidés prolifèrent à tel point qu'ils font peur aux passants. En effet, le président d'APC a signé un arrêté ouvrant la campagne d'abattage de chiens errants, du 25 mai au 22 juin.

Pour le moment, ce sont les quartiers urbains qui sont retenus. D'ailleurs, durant deux jours de suite, à savoir les 25 et 26 mai, les chasseurs de l'association "Ouarchène-Djurdjura" sont sortis en compagnie des services de sécurité dans de nombreuses cités de la ville. «À chaque fois qu'on nous sollicite, on répond toujours présent», nous répond M. Mohamed Chergui, travaillant dans la dite association. Selon cet interlocuteur, lui et ses camarades ont abattu en deux sorties nocturnes un total de 56 bêtes. «Nous visons surtout les décharges publiques et quelques endroits précis, comme le marché de fruits et légumes. Nos chasseurs ont maintenant une grande expérience dans ce domaine. Ils ne ratent rien au passage. D'ailleurs, même avec peu de munitions, ils arrivent à remplir leur mission», ajoutera-t-il. L'un des chasseurs enchaînera: «tout d'abord, il ne faut pas tirer dès la première vue. Il faut laisser l'animal s'approcher. Nous devons faire attention à nos munitions. Elles sont comptées au compte-gouttes». Du côté des résidents des différents quartiers ciblés par cette chasse, c'est le soulagement. «Même pour aller à la mosquée, notamment à l'aube et à l'Iâcha, j'ai peur de sortir de chez moi sans gourdin. La dernière fois, au moment où j'allais pénétrer dans la cage d'escalier de notre immeuble, une meute de chiens m'a attaqué. Je n'ai eu mon salut que grâce au bâton que j'avais entre les mains», nous dira un résident de la cité de neuf logements LSP. Effectivement, à cet endroit précis, et en face de la bibliothèque communale vers le lycée Ali Mellah, il y avait au moins une dizaine de canidés qui rodaient. Les habitants de la ville souhaitent que de telles opérations deviennent cycliques, notamment au moment de la reproduction de ces bêtes, afin d'éradiquer ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur, surtout que certains jettent leurs chiens à la rue dès que ces derniers ne leur sont plus utiles.

A. O.