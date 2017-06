Azru dénonce les négligences de l’APC

Par DDK | Il ya 29 minutes | 71 lecture(s)

Si pour les grands villages, les autorités essaient de faire bénéficier les habitants de quelques commodités telles que le gaz naturel, les routes, l'assainissement, ce n'est pas du tout le cas quand il s'agit de hameaux ou de groupes d'habitations.

Dans cet ordre d'idées, nous citerons l'exemple d'Azru, situé à quelques encablures du chef-lieu communal. En effet, les quinze familles qui composent ce hameau se plaignent de tous les manques. À commencer par l'assainissement. Ils recourent encore à des fosses septiques faute de réseau d'assainissement. «C'est la seule solution que nous avons trouvée pour évacuer nos eaux usées. Malheureusement, une fois remplies, elles débordent partout si bien qu'en plus des odeurs nauséabondes qui s'y dégagent, elles induisent la prolifération de moustiques, de rats et d'autres bestioles. Vraiment, on ne supporte plus cette situation. Les élus n’ont rien fait pour nous», nous confie un habitant de ce hameau. Par ailleurs, il nous apprend que pour les vider, il faudrait débourser quarante mille dinars à des entreprises privées. À entendre ces habitants, ce n'est pas le seul manque auquel ils font face, parce que dans ce hameau non seulement le courant électrique n'est pas encore arrivé de manière régulière, mais aussi aucun réseau d'éclairage public n'y est prévu. «Avant de parler d'éclairage public, il faut que les autorités de wilaya sachent que nous nous éclairons grâce à nos voisins qui habitent loin de chez nous. Nous recourons tous à des branchements anarchiques», nous informe un autre intervenant. Evoquant l'accès qui mène vers ce hameau, nos interlocuteurs le comparent tout simplement à un chemin muletier. «On n'a pas de route. C'est juste un chemin poussiéreux en été et boueux en hiver. Rien d'autre», déplorent-ils. Ces quinze familles considèrent qu'elles sont oubliées en dépit de toutes les démarches qu'elles ont engagées jusque-là. En clair, elles interpellent les autorités à améliorer leur cadre de vie en leur inscrivant leur part de développement comme tous les autres citoyens de la commune.

A. O.