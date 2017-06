826 couffins distribués

Par DDK | Il ya 31 minutes | 65 lecture(s)

La commune des Ouadhias, au sud du chef lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, a, dans le cadre de la solidarité du mois sacré de ramadhan, bénéficié de la part des services de la DAL d’un montant de 1,7 millions de dinars. Montant destiné à l’achat de denrées alimentaires pour assister les personnes démunies de la région.

L’APC, de son coté a également puisé dans son budget communal la cagnotte de près de 50 millions de centimes pour la même opération. «Comme le montant qui nous a été alloué est insuffisant pour faire bénéficier l’ensemble des personnes nécessiteuses de notre commune, nous avons prélevé sur le budget communal la somme de 50 millions de centimes. Au total ce sont 2,2 millions de dinars qui sont réservés à l’opération couffin de Ramadan. Nous avons depuis bien avant le Ramadan acquis les 826 couffins, et nous les avons distribué deux jours avant le début du mois sacré», dira l’édile communal, et de préciser «La direction de l’action sociale et l’association El Baraka, nous ont offert 40 couffins chacune». À rappeler que les couffins, distribués à Ouadhias, contenaient selon le maire : «un sac de semoule de 25 kilos, un bidon d’huile de 5 litres, une boite de concentré de tomate, un kilo de riz, un kilo de sucre et un kilo de pates». «Dans tous les cas de figure, le couffin de ramadan reste insuffisant pour venir en aide au nécessiteux et aux personnes handicapées et sans ressources, ces gens ont besoin d’aide à longueur de l’année», fera remarquer le maire des Ouadhias Mr Akir Youcef.

Hocine T.