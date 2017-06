Collecte de sang au profit de l’EPH

Par DDK | Il ya 29 minutes | 86 lecture(s)

L'EPH "Krim Belkacem" a profité de ce mois de ramadhan pour organiser trois opérations de collecte de sang. Celles-ci étaient prévues respectivement les 1er, 8 et 23 juin au centre de prévention et d’épidémiologie, en face de la mosquée Ali Mellah du centre-ville.

Pour réussir ces opérations, la direction de l'hôpital a sollicité les imams des mosquées de la daïra afin de vulgariser ces actions dans leurs prêches, en vue de toucher le maximum de donneurs. Comme deuxième volet, les initiateurs de ce programme ont prévu des opérations de circoncisions au profit des enfants nécessiteux. 250 garçons issus des deux daïras (Draâ El-Mizan et Tizi-Ghniff) sont concernés par cette action projetée entre le 8 et le 23 juin. Ils sont répartis comme suit : 40 enfants pour chacune des deux communes (Draâ El-Mizan et Tizi- Gheniff), et 25 enfants pour chacune des autres communes à savoir Ait Yahia Moussa, Frikat, Ain Zaouia et M'Kira. «Pour les opérations de circoncision, nous avons retenu nos chirurgiens. De leur côté, les autorités locales vont se charger de l'organisation et de l'inscription des bénéficiaires», conclura notre source.

Amar Ouramdane