L’association d’Aït Bouhouni ouvre un resto Rahma

L’association ‘‘Bla thilissa’’, du village d’Ait Bouhouni, commune de yakouren, a ouvert un resto Rahma à la sortie de la ville d’Azazga, au lieu dit arrêt Yakourene sur la RN 12, au profit des passagers et des travailleurs loin de leur familles.

Les initiateurs de cette action, ainsi que les bénévoles qui y activent font de leur mieux pour porter un soulagement et une aide à toute frange d’âge de cette localité durant ce mois sacré. À noter que pendant ces premiers jours du carême, les bénévoles de cette association ont déjà servi plus de deux cent repas chauds aux passagers et aux nécessiteux, notamment au travailleurs issus de l’intérieur du pays, selon le président de cette association. Ce dernier ajoute que «les différentes activités de notre association qui a été créée en 2014 sont d’ordre social, environnemental et culturel. Nous avons distribué 200 couffins dans la commune de Yakouren et nous ferons une deuxième opération de distribution à Azazga. À l’occasion de la journée internationale de l’enfance, nous avons également prévu au niveau du village un concours de dessin pour enfants, ainsi qu’une conférence sur l’échec scolaire». «Notre objectif principal est de consolider les liens entre les villageois, et surtout d’accompagner nos jeunes avec des actions de solidarité et d’activités culturelles au niveau du village.

