Deux blessés dans un accident

Deux jeunes hommes d’un peu plus de vingt ans ont failli trouver la mort dans un accident de la route survenu vendredi dernier, à quelques minutes de la rupture du jeûne.

Le véhicule de type «Mazda double cabine», dans lequel ils se trouvaient, a quitté la route dans un virage, sur la RN 71 entre l’hôpital et le lieu dit «Djeddi Menguellet», à trois kilomètres du chef-lieu d’Ain El Hammam. Selon des témoins oculaires, le conducteur, après avoir freiné brusquement, a perdu le contrôle de sa voiture qui s’est déportée sur le bas côté et quitta la route. Elle percuta d’abord le mur d’une habitation, avant de se stabiliser une trentaine de mètres en contrebas. Le chauffeur en sortit seul, et fut dirigé immédiatement vers l’hôpital. Son passager, se plaignant des douleurs au dos et bloqué à l’intérieur de l’automobile, a dû attendre l’arrivée de la protection civile qui devait l’en extirper, après maintes précautions pour éviter d’aggraver son cas. Évacué également au même hôpital, il rejoignit son camarade d’infortune pour être gardé en observation. Quant aux causes probables de cet accident, seuls le chauffeur et son compagnon peuvent en témoigner, même si les présents sur les lieux parlent de «vitesse excessive». Comme à chaque Ramadhan, le manque de vigilance conduit certains conducteurs à des situations regrettables. Il ne se passe pas un mois de carême sans que ce tronçon de la RN 71 ne soit le théâtre d’accidents, parfois mortels. Signalons encore une fois, la diligence et la rapidité de l’intervention de la protection civile qui accomplit sa tâche, parfois dans des conditions difficiles, au milieu d’une foule de curieux qui se découvrent vite des notions de secourisme. «Ils connaissent leur mission, laissez les travailler», ne cessait de répéter un jeune homme.

