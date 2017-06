Les contrats des travailleurs renouvelés

Par DDK | Il ya 24 minutes | 16 lecture(s)

C'est avec une grande joie que les centaines de travailleurs de la région ont accueilli la nouvelle du renouvellement de leurs contrats. «Nous sommes vraiment soulagés.

Jeudi dernier, tous nos contrats ont été renouvelés pour trois mois. Notre crainte de se voir viré s'est dissipée. En tout cas, nous sommes contents en ce début du mois de Ramadhan», nous confiera un chauffeur ayant déjà travaillé dans ce chantier, depuis le lancement des travaux en 2014. Pour notre interlocuteur, le groupe ONE (Ozgun, Nurol, Engeoa) a besoin de beaucoup de main d'œuvre afin de mener ce projet à terme. «Le groupe n'a licencié aucun travailleur algérien. Au contraire, il y a eu des recrutements lorsque des dizaines de Turcs ont regagné leur pays. Ils revenaient dix fois plus chers aux entreprises que les Algériens. C'était une décision courageuse et réfléchie», notera le même travailleur. Si sporadiquement, les salaires n'arrivaient pas au bon moment, c'est parce que ces entreprises ne recevaient pas leur argent à temps. Depuis les visites du wali sur ce chantier, la cadence a été relevée. «Il y a beaucoup de retard, causé essentiellement par les propriétaires terriens, et la situation se rétablit de plus en plus avec l'indemnisation de ces opposants, parce que le chef de daïra a lui aussi fait énormément pour débloquer certains problèmes», expliquera un autre travailleur, tout à fait soulagé lui aussi. Il est à noter que des projets structurants ont réduit en quelque sorte le taux de chômage dans la région. À l’exemple du barrage d'eau de Souk N'Tleta. Par ailleurs, il est à souligner que des centaines d'autres travailleurs sont employés au chantier de réalisation des mille logements sociaux, en cours sur la RN 30 vers Boghni en face de l'ex ENPC. Deux autres projets attribués à des entreprises chinoises, à savoir les mille logements AADL, donnent aussi de l'emploi à des travailleurs de la région. «Ces projets structurants ont résorbé un taux de chômage important. Nous attendons aussi la relance du pénitencier, à l'arrêt depuis presque deux ans, afin de donner de l'emploi à plus de deux cent cinquante travailleurs», nous confiera une source locale.

Amar Ouramdane