Le blocage perdure à l’APC

Par DDK | Il ya 25 minutes | 25 lecture(s)

Une semaine après le début du mois de carême, les nécessiteux de la commune d’Ait Yahia attendent toujours le couffin alimentaire qui leur revient.

Selon des élus qui nous ont joint, cette aide risque même d’être bloquée, si l’on se réfère au rejet par les élus de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai, «alors que celle du 25 du même mois a été reportée pour cause d’absence du maire», précisent-ils. Le coup de force opposant le P/APC et la majeure partie de l’assemblée qui dure depuis 2015, semble s’éterniser au détriment des habitants. Des élus nous ont joint pour nous faire part de leur révolte contre ce qu’ils considèrent comme un manque de considération de la part de leur maire, qui «nous a convoqués pour une assemblée générale afin de débattre du CA 2016 (compte administratif) et diverses budgétisations sans qu’aucun document (copies du CA) ne nous soit soumis au préalable. Par ailleurs, l’APC étant en grève à cette période, on ne pouvait consulter aucun document comptable…». Les élus rappellent que le P/APC «a attendu la dernière minute pour convoquer l’assemblée, pour bâcler l’opération de distribution du couffin du Ramadhan, alors qu’il n y a eu aucune réunion depuis quatre mois.». Pour le moment, les colis attribués par la DAS aux nécessiteux d’Ait Yahia sont toujours stockés au niveau de la mairie. Le même problème avait surgi, également, durant le carême de 2015. Ces aides qui doivent arriver aux démunis bien avant le début du mois sacré ne le seront peut être qu’après avoir subi les affres de la chaleur, dans des conditions peu conformes au stockage de produit alimentaires. Ce dont personne ne semble se soucier. Notons qu’au niveau de l’APC d’Ait Yahia, la situation de blocage dure depuis le mois d’avril 2015, lorsque les élus avaient décidé de retirer leur confiance au P/APC, accusé de mauvaise gestion et autres.

A.O.T.