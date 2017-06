La bibliothèque communale manque d’équipements

Par DDK | Il ya 25 minutes | 13 lecture(s)

La bibliothèque communale de Draâ Ben Khedda est restée ouverte aux étudiants et lycéens, en dépit de la grève des communaux. Une initiative louable afin de ne pas pénaliser les nombreux lycéens en pleine préparation de l’examen du BAC.

L’établissement «compte 120 places. Nous enregistrons 700 adhérents dont 500 sont en majorité des lycéens des classes de terminales, 1ère et 2ème AS et une centaine d’universitaires qui préparent qui son mémoire, son doctorat, le résidanat ou tout autre diplôme. Une autre centaine concerne les élèves des CEM et les élèves de 5ème année primaire». La bibliothèque est ouverte toute la semaine, sauf le vendredi, et durant toute l’année, à part les mois de juillet et août, réservés pour les inventaires. Au volet ouvrages, nous avons environ 10 000 ouvrages toutes disciplines confondues : droit, philosophie, théologie, médecine, informatique, ouvrages scolaires, encyclopédies, littérature, poésie, dictionnaires dans plusieurs langues: tamazight, français, espagnol, allemand, italien, anglais». La bibliothèque reste toutefois dépourvue d’Internet, et même de micro-ordinateurs ne serait-ce-que pour les besoins administratifs. «Les enregistrements et les inventaires des ouvrages se font tous à la main », fera remarquer un préposé sur place. En saison hivernale, les infiltrations d’eaux pluviales mettent dans la gêne les adhérents et perturbent le fonctionnement. Tout comme les grandes chaleurs les indisposent durant le reste de l’année faute de climatisation.

116 couffins alimentaires distribués à Mouldiouane !

Cent seize couffins dont 50 est un don de l’APC sont distribués par le comité de village de Mouldiouane (bourg à environ un km à la sortie Ouest du chef-lieu de la commune de Draâ Ben Khedda en allant vers Tadmaït). L’opération a eu lieu au courant de la semaine dernière. «La distribution s’est faite dans la discrétion même si cette catégorie de citoyens est connue de tous,» nous dira un élément du comité qui n’omet pas de remercier vivement les bienfaiteurs qui ont vite répondu à l’appel.

M. A. Tadjer