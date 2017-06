La saison s’annonce prometteuse

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

La subdivision agricole de Draâ El-Mizan, la plus importante région céréalière de la wilaya de Tizi-Ouzou, s’attend à une excellente récolte pour la prochaine campagne.

«La campagne moisson battage débutera officiellement le 10 juin prochain. Toutes les moissonneuses batteuses appartenant à des privés, au nombre d’une dizaine dont quatre acquises dans le cadre du renouvellement de ce matériel, sont prêtes à entrer en action», déclare la subdivisionnaire des services agricoles de Draâ El-Mizan, Mme Saliha Belfadel. «Grâce aux crédits accordés par les pouvoirs publics, tous les céréaliculteurs, des professionnels ayant plusieurs années d’expérience, ont pu suivre l’évolution de leurs récoltes. Ils ont procédé notamment aux opérations de désherbage et certains n’ont pas hésité à irriguer leurs champs (230 ha)», ajoute notre interlocutrice. Et pour cette année, la subdivision agricole, qui coiffe trois localités, à savoir le chef-lieu, Frikat et Aïn-Zaouïa, table sur une production de 62 000 quintaux, avec un rendement moyen variant entre 22 et 26 quintaux à l’hectare avec des pics de 40 quintaux à l’hectare dans cértaines zones. «La superficie totale emblavée s’élève à 2 567 hectares dont 2 560 de blé dur et 7 ha d’orge, alors que l’an passé, la superficie était de 2 442,5 ha avec une production de 44 620 quintaux. Par ailleurs, la responsable de la subdivision agricole a tenu à nous rappeler que, le 18 mai dernier, les céréaliculteurs ont bénéficié d’un regroupement, dans le cadre de la sensibilisation sur les mesures de protection des récoltes contre les incendies. «Ce regroupement a eu lieu à Draâ Sachem, chez un céréaliculteur qui possède une moissonneuse-batteuse, en présence de représentants des institutions accompagnatrices, à savoir la BADR, la CCLS, la CRMA, la protection civile, la gendarmerie et le service des forêts. Les céréaliculteurs ont été instruits de procéder à un défrichage autour de leurs parcelles, au ramassage de tout débris en verre et à la préparation de tout le matériel, telles les pelles et pioches, les extincteurs et les réservoirs d’eau. On a par ailleurs demandé aux propriétaires des machines de protéger, notamment, les tuyaux d’échappement, souvent à l’origine de départs d’incendies.

Essaid Mouas.