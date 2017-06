Un marché qui gêne !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Les résidents de la cité des 16 logements, sise tout près du marché des fruits et légumes, interpellent les autorités au sujet de ces monticules d'immondices de tout genre qui jonchent les lieux.

«Nous vivons dans un dépotoir à ciel ouvert. Le nombre de bacs à ordures est insuffisant. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi les autorités ne font rien, au sujet des eaux usées jetées dans notre cour à partir des deux immeubles d'en face», fulmine un résident qui nous fait visiter la cité. Effectivement, l'insalubrité règne en maître sur les lieux. Les habitants disent craindre les maladies, surtout à l’approche de l'été. «Nous avons peur pour nos enfants. Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, les moustiques nous ont envahis. Les immondices s’accumulent et attirent les chiens, les rats et autres bestioles», nous explique notre guide. «Notre santé et celle de nos familles sont menacées», poursuit-il. Il nous parlera par ailleurs de ces points de vente de boissons alcoolisées, juste en face de leurs habitations, qui leur empoisonnent le quotidien. Juste à côté, une décharge s’est formée et attire l'attention. Les marchands de fruits et légumes y déversent les restes de leurs marchandises pourris. Exposés au soleil, ces déchets attirent des nuées de mouches et autres insectes. «En plus de tout ça, nos immeubles sont dépourvus d'électricité, pourtant une niche est construite pour recevoir les équipements. Mais, rien n'est encore fait», regrette notre guide.

