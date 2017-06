Brèves de Tadmaït

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Les habitants de la cité 150 logements se plaignent

Les habitants de la cité 150 logements, à quelques encablures du chef-lieu communal de Tadmaït, se plaignent des odeurs nauséabondes qui se dégagent d’un égout coulant à ciel ouvert au sein de leur quartier et ce depuis plusieurs jours. A l’origine de cette situation, la défectuosité du réseau d’assainissement de la localité, a-ton appris de sources locales. Les habitants se plaignent par ailleurs de la prolifération des foyers de moustiques dans leur quartier. «Ce qui nous exaspère, c’est que ça n’a l’air de préoccuper personne ! Ces odeurs nauséabondes nous empoisonne l’air et ces nuées de moustiques nous gâchent nos journées et nos soirées», dira un des résidents de la cité. Et d’ajouter : «Nous interpellons les autorités locales et les services concernés à agir et à régler ce problème. Cette situation dure depuis trop longtemps, il ne faut quand même pas des mois pour trouver une solution à ce problème qui touche le centre-ville !».

Les élus locaux décriés !

Partout dans la ville de Tadmaït, des ordures jonchent chaussées et trottoirs, à cause notamment de la grève de 10 jours enclenchée par les travailleurs de la commune. Des tonnes d’ordures se sont accumulées. Les habitants du chef-lieu assistent, impuissants, à la dégradation de leur cadre de vie. «Nous n’en pouvons plus. Les ordures ménagères s'entassent laissant échapper des odeurs insupportables», s'indigne un habitant du chef-lieu. «La préservation de l'environnement dans notre localité semble passer au second plan, aussi bien chez les élus locaux que chez ceux des services concernés de l'environnement. Sinon comment expliquer que ces derniers ne réagissent pas et laissent la situation se dégrader en plein milieu urbain. Ne sont-ils pas conscients du danger que cela représente pour la santé publique ? », dira un membre d’une association de protection de l’environnement.

Rachid A.