Le forage de «Virrou» toujours pas opérationnel

La déception des villageois de Chérifi, Ait Attela, Tassegdet, Imakesnane, Tifaou, Hellil et Boubouzal est grande. Eux qui croyaient pouvoir profiter de l’eau fraiche et naturelle du nouveau forage de «Virrou» au début de ce mois de ramadhan.

«Nous avions tapé chez tous les responsables pour arracher le projet d’un forage, qui allait profiter non seulement à notre village, mais à toute la grappe qui nous entoure», nous déclare un membre du comité du village d’Ait Amar Moussa, tout en ajoutant que leurs démarches avaient portés leurs fruits ; puisqu’une enveloppe financière conséquente leur fut octroyée. L’exécution des travaux, confiés aux services de l’hydraulique avait été lancée au mois de septembre 2016, et comportait un forage d’une profondeur d’une centaine de mètres, ainsi que la pose des canalisations vers les différentes habitations. Cependant, alors que les travaux sont presque totalement achevés, les villageois devaient se rendre à l’évidence qu’il ne suffisait pas d’avoir de l’eau et des canalisations, mais qu’il faudrait que ce précieux liquide soit remonté à l’aide de pompes, et que ces dernières fonctionnent avec de l’énergie électrique. «Voilà, maintenant que tout est fini et alors que nous espérions en finir avec l’ancienne AEP, nous sommes confrontés au problème de l’électricité qu’il faudrait régler avec la SDC», regrette notre interlocuteur, tout en espérant que cette société se manifeste pour réaliser les branchements.

Essaid Mouas.