Comment vous prémunir des moustiques

Les chaleurs des mois d’avril et mai ont été favorables à la prolifération de moustiques dans la région de Michelet, notamment à Aït Yahia. Ces insectes indisposent la population, particulièrement en cette période de carême.

Les pluies qui se sont abattues durant ce mois, ont favorisé la constitution de marres d’eau où ils prolifèrent. Rien, ni les moustiquaires, ni le «fly-tox» ne semblent pouvoir les arrêter. Ils compromettent le repos de travailleurs et des malades, en plus d’être vecteurs de virus. Cependant, dans nos régions, leurs piqures ne sont, la plupart du temps, pas dangereuses pour la santé. Les habitants de certains villages parlent de nuées d’insectes qui envahissent leurs demeures dès la tombée de la nuit. L’opération de démoustication réalisée, il y a quelques mois, n’a réussi qu’à limiter, pour un temps, le nombre d’adultes dont les nuisances peuvent être contrariantes. Les villageois dont les maisons sont proches des décharges sauvages, se plaignent de ne pas pouvoir trouver le sommeil à cause de ces insectes qui «s’infiltrent partout par le moindre interstice». «Pour aérer notre logement nous sommes obligés d’ouvrir les fenêtres. Ce dont les moustiques profitent pour pénétrer dans toutes les chambres». Les enfants en bas âge se réveillent la joue boursoufflée et les grandes personnes, les yeux enflés par manque de sommeil. Difficile de dormir, en effet, lorsque, même sans être piqué, vous entendez l’affreux sifflement d’un moustique qui tournoie autour de votre tête. Les produits anti moustiques du commerce ne sont pas tous efficaces. Certains insecticides parfumés «semblent même les attirer», ironisent ceux qui les ont essayés. Il n y a qu’un «anti moustiques» qui arrive à les tuer. Cependant, il faut avoir le courage de supporter son odeur exécrable. Très demandées, tout de même, «les bombes des derniers arrivages ne sont remplies qu’à moitié, une façon d’en augmenter le prix en douceur», nous confie un commerçant du centre de Michelet. Une opération de démoustication de rappel, devant traiter les zones habitées et les abords des points d’eau est vivement souhaitée pour l’anéantissement de ces insectes qui nous prédisent déjà, des nuits estivales perturbées. Sur les réseaux sociaux, les citoyens ne sont pas avares en conseils : En dehors des insecticides et des pastilles, ils préconisent des techniques «bio» avec le basilic, l’ail et autres qui semblent être de bons répulsifs. La climatisation, pour ceux qui en disposent, s’avère également être un remède efficace puisque les moustiques fuient les endroits frais.

