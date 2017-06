La viande importée à 1 180 DA

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Annoncée avec fracas bien avant le mois de ramadhan, la viande importée semble ne pas intéresser les consommateurs à Draâ El-Mizan.

«Le ministère du Commerce avait annoncé avoir accordé pas moins de 19 licences d’importation d’une quantité de 20 000 tonnes de viandes rouges fraiches d’Espagne, de France, d’Italie et du Brésil ce qui allait inonder le marché national à la veille du mois de Ramadhan. Une opération qui devait provoquer une baisse des prix. Mais malheureusement, comme tout le monde l’a constaté, il n’y eut pas le résultat escompté», nous déclarent plusieurs citoyens. Les prix annoncés tournaient en effet autour des 700 dinars le kilogramme. Mais dans les présentoirs frigos, la viande d’importation est proposée à 1 350 dinars pour l’ovine et entre 1008 et 1 180 DA la bovine. «Pour ces prix, je préfère opter pour la viande locale qui, j’en suis convaincu est plus saine et a meilleur goût», nous dit un retraité. Signalons que les prix des viandes locales, ovine que bovine et blanches sont restés les mêmes qu’avant le Ramadhan.

Essaid Mouas.