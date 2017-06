120 PV dressés en 10 jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Au total, 120 procès-verbaux ont été dressés par les brigades du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la direction du commerce de Tizi Ouzou, durant la première dizaine du mois sacré, allant du 26 mai au 04 juin, a indiqué hier le directeur du commerce.

Soit 64 procès-verbaux ont été dressés pour défaut de registre de commerce, défaut de modification de registre de commerce, absence d’étiquetage et pratiques illicites. Concernant le contrôle de la qualité et la répression des fraudes, les mêmes services, ont enregistré au moins 56 infractions, soit 56 PV dressés, ayant trait au contrôle de la qualité, au manque d’hygiène, à la détention de produits impropres à la consommation, et au non respect de la température de conservation de la chaine de froid. Les opérations de contrôle se poursuivront durant tout le mois sacré et la saison estivale.

Nadia Rahab