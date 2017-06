191 blessés et 5 décès enregistrés en mai

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La Protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a rendu public le bilan mensuel de ses activités du mois de Mai 2017.

Au volet «secours et évacuations» le nombre d’interventions est de 1 390. Durant cette période, la Protection Civile enregistre 253 blessés, 1 189 malades et 16 décès. Au cours du seul mois de mai, le nombre d’accidents de la circulation a atteint les 184, occasionnant 191 blessés et 05 décès. Toujours dans la même période, le nombre d’incendies recensé est de 197 au cours desquels 02 personnes ont été sauvées. Au registre Opérations diverses, la protection civile enregistre 676 interventions durant lesquelles, il a été enregistré 45 blessés et 06 décès.

