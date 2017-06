Les scouts musulmans ouvrent un restaurant Errahma

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

À défaut d'associations caritatives ou humanitaires, ce sont les scouts musulmans de la section locale qui ont pris l'initiative d'ouvrir un restaurant "Errahma".

Ce dernier est abrité par la cantine du CFPA. «Voyant qu'aucune association ni le Croissant Rouge Algérien local ait pris en charge les familles démunies, nous avons décidé de mettre en place ce dispositif d'aide aux nécessiteux, et ce, grâce aux contributions de bienfaiteurs et à la collaboration du centre de formation professionnelle et d'apprentissage, qui a mis à notre disposition la cantine et le matériel», dira M. Nacer Tabti, en sa qualité de président de la section des scouts musulmans. Notre interlocuteur nous apprendra que le restaurant a été ouvert dès le premier jour du mois de Ramadhan. Au total, selon ce responsable, deux cents repas sont servis par jour. «En plus des 120 repas qu'emportent les familles démunies et nécessiteuses, nous servons sur place environ 80 repas. Ce sont surtout des travailleurs étrangers, qui n'ont pas où se restaurer durant ce mois sacré qui sont pris en charge», nous expliquera-t-il. Pour ce président, les repas sont de très bonne qualité. «On leur sert une chorba-frik, un plat de résistance, un morceau de viande ou une part de poulet, un dessert et une boisson. Pour les familles, elles prennent autant de repas qu'elles ont de personnes», précisera M. Nacer Tabti. Par ailleurs, il est à noter que les scouts musulmans de Boghni ont distribué 300 colis alimentaires aux familles démunies. «Ce sont les donateurs et les âmes charitables qui financent toutes ces opérations. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour cet élan de solidarité avec ces familles durant ce mois de piété. Je n'oublierai pas aussi de remercier nos bénévoles qui se donnent à fond, afin de réussir au mieux tout ce qui est servi dans ce restaurant», poursuivra-t-il. Et de conclure: «nous souhaitons poursuivre nos actions jusqu'à la fin du mois de carême d'une part, et d'autre part, nous espérons prendre d'autres initiatives à l'occasion de la fête de l'Aid El Fitr».

Amar Ouramdane