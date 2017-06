Les pluies causent des dégâts

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

«Du jamais vu, surtout en cette période», disent certains, «c’est le déluge !» rétorquent d’autres, face aux pluies torrentielles, accompagnées d’un vent violent, qui se sont abattues sur la région d’Aïn El Hammam, ces derniers jours.

Depuis bientôt une semaine en effet, le ciel gronde dès le début de la nuit, laissant tomber des trombes d’eau. On se presse pour rentrer de peur de l’inconnu. Les voitures arrivent difficilement à rouler sous une épaisse couche d’eau mêlée de gravats. Les piétons, eux, préfèrent attendre un véhicule de passage, ou que l’orage passe pour continuer leur chemin. Les caprices du temps en cette saison, après plusieurs mois de sécheresse, laissent les habitants pantois. Les conséquences de ces orages à répétition sont visibles sur les routes pleines de boue, de gravats et autres sachets de détritus emportés par le courant, et déposés le long de l’asphalte. Les employés des travaux publics sont appelés chaque jour, de bonne heure pour libérer les tronçons endommagés. À certains endroits, comme nous l’avons constaté, à quelques dizaines de mètres du CEM Ouaghzen, tout l’accotement a été creusé, créant un danger aux automobilistes qui quittent la chaussée. Les vieilles maisons ont, elles aussi, subi les affres de Dame nature. Des tuiles ont volé en plusieurs endroits, mettant à nu une partie de la toiture. Par ailleurs, des infiltrations d’eau sont signalées jusque dans des habitations récentes. Les champs sont également ravinés. Les foins non coupés sont complètement couchés. «Ils sont perdus. Ils pourriront sur place», indique un paysan, qui constate également que «beaucoup de cerises ont été mises à terre par le vent». Il nous explique que celles qui tiennent encore risquent d’être gâtées par l’excès des pluies», comme cela est arrivé il y a deux ans, où de grandes quantités de fruits gâtées ont été abandonnées sur les arbres. Même ceux qui se plaignaient du manque de pluie, il y a quelques jours seulement, commencent à espérer que cela cesse. «Nous voulions une pluie profitable au sol mais pas néfaste aux récoltes», disent-ils. Seul réconfort, les températures qui ont beaucoup baissé permettent aux jeuneurs de passer leurs journées plus facilement.

A. O. T.