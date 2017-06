Les opérations confiées

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

"Nous avons eu toutes les décisions inhérentes aux opérations inscrites dans le cadre de la tranche complémentaire des PCD 2017", nous apprendra d'emblée, M. Farid Haniche, en sa qualité d'adjoint au maire. Et de nous expliquer qu'après les consultations et le choix des entreprises réalisatrices, le démarrage des travaux ne devrait pas tarder. «Tout comme les opérations de la tranche ordinaire des PCD, celles de la tranche complémentaire sont réservées aux travaux publics et aux assainissements, et nous avons retenu 6 opérations », dira-t-il. On peut citer : l'éclairage public au niveau du lotissement social, l'assainissement au niveau de Sidi Bellal, le raccordement en gaz de ville pour les salles de soins, la réalisation d’une fosse septique et le revêtement d’une piste. Pour cette année, l'APC, en concertation avec les comités des villages, a procédé à une douzaine d'opérations entrant dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Cet adjoint au maire reviendra ensuite sur une opération achevée au chef-lieu et dans certains villages de la périphérie, et qui concerne le raccordement au gaz naturel des foyers omis lors de l’opération de 2006 et qui sont au nombre de 120. «Nous avons pu obtenir une enveloppe dans la tranche complémentaire du programme de gaz naturel de neuf kilomètres. Les travaux sont achevés. Il ne reste que la mise en service", nous confiera-t-il. Et de poursuivre : «A notre arrivée à la tête de l'exécutif en novembre 2012, nous avons hérité de cette situation. Donc, nous avons entamé les démarches nécessaires pour faire aboutir les revendications de ces citoyens, en les raccordant au gaz naturel». Ainsi le taux de pénétration du gaz naturel dans cette municipalité semi-rurale atteindra les 100%, alors qu'il n'était que de 40% à la fin 2012.