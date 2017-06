Louable initiative au profit des détenus

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le CRA d’Azazga, en collaboration avec l’APC d’Azazga et la direction de la maison d’arrêt d’Azazga, a initié une action humanitaire, au profit des détenus de la maison d’arrêt d’Azazga et de leurs familles. L’action consiste en la distribution de denrées alimentaires de base à savoir la semoule, sucre, huile de table, pâtes, concentré de tomates… aux familles démunies de 17 détenus au niveau de cet établissement pénitencier. À signaler que l’APC a contribué avec 12 colis, et le CRA avec 5 colis. Pour les détenus, le CRA local a offert 30 colis, comportant du savon, du shampoing, des brosses à dents et du petit linge. Selon un organisateur, cette action caritative, première du genre à Azazga, crée un climat de solidarité entre toutes les franges de la société, et doit être préservée afin de tisser des liens entre les citoyens. Pour marquer l’événement, une cérémonie a été organisée par la direction de la maison d’arrêt d’Azazga, en présence du président d’APC et du président du CRA local, ainsi que des représentants des Scouts Musulmans de Tizi-Ouzou et de l’imam de la localité. Ce dernier a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette action de solidarité. Pour les organisateurs de cette initiative : «cette action vise à rapprocher les détenus de leurs futur environnement et leurs permettre ainsi, une bonne réinsertion dans la société à leurs sortie de prison »