Thala Bechar et thala Frasse aménagées

Confiés à un entrepreneur, les travaux de réhabilitation et d’aménagement des deux sources appelées « Thala Frasse » et « Thala Béchar » ont débuté le mois de septembre dernier. Ces sources sont situées respectivement à proximité du village Boufhaima, à la sortie Est pour la première, alors que la seconde se trouve non loin de là, toujours sur le tronçon routier de la RN 68, à l’entrée Ouest de Draa-El-Mizan. Les travaux ont été achevé à la veille ramadhan, au grand bonheur des riverains, des citoyens de la localité mais également de tous les usagers de cette importante voie de communication. « Maintenant, nous pouvons dire que nous avons une vraie source dont nous pouvons être fiers. Esthétiquement, elle est très belle, et le précieux liquide ne sera plus gaspillé comme avant, grâce à la réalisation d’une nouvelle bâche à eau d’une grande capacité. Les trois robinets installés offrent aux citoyens la possibilité de se servir plus vite même lorsqu’ils sont nombreux », nous déclarent quelques habitants de Boufhaima, rencontrés sur les lieux, en train de remplir quelques bouteilles. En effet, les deux sources ont été refaites avec un plan identique. Elles ont un abri recouvert de tuiles, une bâche à eau ainsi qu’un bassin muni de trois robinets. Et leurs accès ont été dallés à partir de la route. Aussi, dès la fin des travaux, ces deux fontaines ne connaissent plus de répit durant toute la journée mais également au cours de la nuit d’autant plus que les automobilistes ne trouvent guère de problèmes pour garer leurs véhicules à proximité. « Je profite tous les jours pour faire ma provision en eau, surtout que ces deux sources sont sur mon trajet », nous confie cet usager de la RN 68 et qui habite à Sanana. Les résidents de Draâ-El-Mizan préfèrent cette eau de source à l’eau du robinet venant du barrage de Koudiat Tassardount. « La bouteille d’eau minérale coûte trente (30) dinars alors que celle-ci est gratuite. En plus nous connaissons d’où elle provient, c’est la nôtre. Donc, le choix est simple. Nous aimons notre propre eau qui est meilleure que toutes les autres provenant de la fonte des neiges », nous déclarent ces jeunes, qui prennent un peu de repos à cet endroit.