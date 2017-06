L’opération à 80 % achevée

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

L’opération de distribution des couffins de Ramadhan se déroule dans de bonnes conditions et le taux d’avancement de l'opération avoisine les 80%.

Ce taux représente quelque 26 058 couffins distribués depuis le début du mois sacré à ce jour, a indiqué hier, le responsable du secteur. Seule la commune d’Ait Yahia dans la daïra d’Ain El Hammam connait un retard dans la distribution, parce que le nombre des familles nécessiteuses inscrites sur la liste de bénéficiaires était supérieur au montant de la subvention octroyée par la wilaya. A cet effet, selon le même responsable, la DAS compte rajouter un don de la Sonatrac. Cette commune sera également dotée d’un autre quota spécial où les deux comités de village de cette localité se chargeront de la distribution de ces kits alimentaires au profit des famille nécessiteuses, établies sur la liste de bénéficiaires. Le don est constitué de 313 kits alimentaires et sera livré en début semaine, précise encore M Hadj Bouchoucha. Ce qui permettra de régler le problème définitivement et le couffin Ramadan puisse parvenir à ces familles. Toujours dans le cadre de la même opération, un quota de 800 kits alimentaires sera offert par la Sonatrac. Ce don acquis permettra de couvrir la totalité de la demande, notamment les familles qui n’ont pas pu bénéficier du couffin notamment les chefs de familles (AIFS), les chefs de familles handicapé, les handicapés issues des communes les plus défavorisées. Il y a lieu de rappeler, que cette opération de solidarité se poursuivra et touchera au moins 34 000 familles nécessiteuses recensées à travers la wilaya. A signaler, que l’enveloppe globale allouée à cette opération s’élève à 14 milliards de centimes dont 8 milliards octroyés par la wilaya, 4,4 milliards par les APC et 2 milliards est le montant accordé par le ministère de la solidarité, sans oublier les bienfaiteurs de la région et la Sonatrac qui a contribué cette année avec 800 kits alimentaires. A noter, que la radio locale et la DAS ont organisé la semaine écoulée une opération de solidarité au profit des familles ayant à charge des enfants handicapés. Le nombre global a été estimé à 1700 enfants handicapés issus de 825 familles ayant à charge 2 à 6 enfants handicapés.