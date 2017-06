L'opération des circoncisions lancée

Par DDK | Il ya 31 minutes | 69 lecture(s)

L'Etablissement Public Hospitalier Krim Belkacem a prévu, pour cette aussi, des circoncisions collectives.

«Pour éviter l'encombrement au niveau de nos blocs opératoires à partir du 27e jour du mois de carême, nous avons préféré répartir ces opérations de circoncisions et les pratiquer tous les jeudis, vendredis et samedis, pendant trois week-ends. Ce sont les journées où nos blocs et nos chirurgiens sont un peu plus disponibles. Ainsi, le travail ne sera pas perturbé», nous expliquera M. Ali Barbor, le directeur de cet hôpital. En effet, c'est en fin de semaine dernière que l'opération a été lancée en collaboration avec l’APC de Draâ El-Mizan. Jeudi matin, la cour de l'hôpital et les couloirs étaient transformés en salle des fêtes. Les femmes qui accompagnaient les enfants, parées de leurs belles robes kabyles, ont mis de l'ambiance. Youyous et chants étaient lancés dès qu'un groupe d'enfants sortait du bloc. «Je suis très heureuse de cet élan de solidarité sans lequel mon fils n’aurait pu être circoncis et bénéficier d’une telle fête. L'accueil a été vraiment chaleureux. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu cela possible. N'étaient-ce les autorités et le directeur de l'hôpital, je n'aurais pas de moyens pour circonscrire mon fils chez le privé. Cela coûte cher», nous répondra une femme qui tenait sont fils par la main. Comme cette maman, les autres étaient toutes contentes. Pour le premier jour de l'opération, 20 enfants ont été circoncis en deux heures de temps, grâce au dispositif efficace mis en place. «Jeudi et vendredi sont consacrés aux 40 enfants de la commune de Draâ El-Mizan. Nous poursuivrons avec une autre commune le samedi. En tout cas, d'ici le 23 de ce mois, l'opération sera clôturée. Nous avons établi un programme dans ce sens. Je tiens à saluer notre personnel qui s'est mobilisé et investi dans cette opération», conclura M. Ali Barbour.

Amar Ouramdane