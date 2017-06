Pénurie d’eau potable

Par DDK | Il ya 30 minutes | 111 lecture(s)

Les habitants des villages Tighilt N’Trahi, Tadarth Tamuqrant et ceux d’Ourthi Bouakache, situés à 5 km à l’ouest du chef-lieu communal de Tirmitine, se plaignent du manque d’eau potable, notamment en ce début de la saison estivale.

En effet, l’eau potable se fait rare dans ces villages été comme hiver, a-t-on appris de sources locales. Selon les témoignages des habitants rencontrés sur les lieux, «l’eau potable ne coule dans les robinets qu’une à deux fois par semaine et pour une durée d’une heure uniquement». Aussi, la conduite d’où ils sont alimentés est ancienne et vétuste. A cet effet, ils réclament de leur établir un nouveau réseau AEP afin de mettre un terme à leur souffrance qui dure depuis bien longtemps. «Le problème des pénuries d’eau potable persiste chez nous depuis plusieurs années. Les services concernés et ceux des autorités locales ont été sollicités à maintes reprises, mais sans résultat. Pourtant un nouveau château d’eau a été implanté au lieudit Bouarous, à quelques encablures de notre bourgade. Son inauguration a été faite il y a de cela 5 mois, mais malheureusement notre localité n’est pas encore raccordée», dira Said, un habitant de la région. Pour étancher un tant soit peu leur soif, ces villageois recourent à l’achat des citernes coutant jusqu’à 3000 DA. A signaler que les villageois de ces bourgades sont actuellement alimentés à partir du château d’eau sis au lieudit Thadarth Oufla.

Rachid A.