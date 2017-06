37 enfants circoncis mardi dernier

Par DDK | Il ya 30 minutes | 91 lecture(s)

A l’occasion du mois sacré du Ramadhan, une cérémonie de circoncision collective a été organisée, mardi dernier, au profit de 37 enfants issus de familles pauvres.

L’opération a été organisée par l’association Thafthilt d’aide aux personnes handicapées de la commune de Timizart et ce, au niveau de l’hôpital d’Azeffoun, où a régné une ambiance bon enfant. Accompagnés de leurs parents et de leurs proches, les enfants étaient vêtus de leurs plus beaux atours et ils on eu droit à des cadeaux distribués par les membres de l’association organisatrice. Et comme le veut la tradition, une troupe folklorique d’idhebalen les a accompagnés durant tout leur trajet jusqu’à leur demeure. Une joie qui marquera à jamais ces chérubins et leurs familles. A noter que cette opération a été réalisée dans de bons conditions par un groupe de chirurgiens hautement qualifies de l’hôpital d’Azeffoun. «Nous faisons de notre mieux pour apporter aide et assistance aux familles nécessiteuses et aux handicapés de la région, surtout durant le mois de Ramadhan », a indiqué un membre organisateur de cette action caritative.

A. Iber