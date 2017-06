Le transport nocturne fait défaut

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Si dans la journée, les moyens de transport, vers et au départ des villages, ne manquent pas. Le soir, par contre, ils deviennent aléatoires après la rupture du jeûne. Les transporteurs n’ont pas changé leurs habitudes d’avant Ramadhan.

Leurs horaires de travail demeurent les mêmes, au grand dam des habitants, non véhiculés, qui aimeraient bien effectuer des sorties nocturnes chez des amis ou tout simplement aller en ville. Pour cela, la seule solution demeure de louer un taxi. L’attraction principale des villageois demeure le centre ville d’Ain El Hammam où convergent les citoyens des trois communes limitrophes, même si, il faut le dire, les soirées sont loin d’être animées. Rares sont les fourgons de transport qui reprennent leurs navettes après le f’tour. La plupart se contente d’un aller vers vingt et une heure et d’un retour à un horaire indéterminé. Quelquefois, il faut attendre que le chauffeur décide de rentrer, souvent après minuit, pour pouvoir rallier son domicile. Ces retours tardifs et intempestifs des transporteurs dissuadent beaucoup de villageois de se rendre en ville. On n’y trouve que ceux qui possèdent des véhicules ou les marcheurs que les distances ne rebutent pas. C’est le cas des jeunes d’Aourir ou Ait Ailem qui parcourent jusqu'à six kilomètres, à pied dans le noir total. La ville de Michelet est si attirante, malgré le peu de loisirs qu’elle offre. Les noctambules viennent d’Akbil, d’Ait Yahia ou d’Ath Bouyoucef et même d’Iferhounene où le mouvement de la population est peu important. Il faut dire aussi que Michelet possède, de par ses cafés prisés, un atout captivant. Les amateurs des cafés maures y trouvent leur compte. Et les jeunes ne peuvent envisager une sortie sans faire un tour au café de la rue pour y déguster un café ou un jus «maison». Les couche-tard qui ne peuvent pas se passer des éternelles parties de dominos ou de loto et ne rentrent qu’à l’heure du «S’Hor», sont contraints toutefois de refaire leur trajet à pied.

A. O. T.