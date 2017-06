L'association Kafil El Yatim poursuit ses actions

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Après avoir distribué plus de cinq cents couffins alimentaires à des veuves et à des orphelins, l'association "Kafil El Yatim" a lancé «ses» opérations de circoncision.

Jeudi dernier, dans une salle privée de Draâ Ben Khedda, les lieux ont été trop exigus pour contenir tous les invités à la cérémonie des 12 enfants circoncis et leurs familles. Cette soirée s’est déroulé en présence des représentants de la Direction de l'Action Sociale, ceux de la Sûreté de daira de Draâ Ben Khedda et des bienfaiteurs. «Cette première opération a concerné, tout d'abord, des orphelins de Tizi-Ouzou, de M'Kira et de Sidi Naâmane. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération», confiera, M. Sekhi, président de ladite association au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Après un f’tour offert à des familles de M’Kira, au nombre avoisinant quatre-vingts personnes, l'assistance a été invitée à suivre le programme alléchant concocté par les responsables de ladite association. Ce programme a commencé par la lecture de quelques versets coraniques, suivi de chants (anachid) en arabe et en tamazight. L'ambiance a été au summum quand le magicien Salim Aiggoun, venu de Béjaia, est monté sur la scène pour émerveiller les enfants avec ses tours de magie. «Les enfants étaient vraiment aux anges. C'était sublime. Tout s'est déroulé dans une ambiance exceptionnelle. Ce sont des moments inoubliables. Nous souhaitons avoir donné du baume aux cœurs de ces enfants et de leurs familles", poursuivra notre interlocuteur. Entre temps, des cadeaux ont été remis aux enfants circoncis. "Nous remercions encore une fois, toutes les âmes charitables et les bienfaiteurs. Notre élan de solidarité se poursuivra durant tout ce mois sacré avec d'autres actions. La veille de l'Aid El Fitr, nous gâterons ces enfants avec des trousseaux. Notre programme ne s'arrêtera pas pendant la saison estivale et durera jusqu’à la rentrée scolaire", conclura M. Sekhi.

