Bientôt opérationnelle !

Après avoir bénéficié d’une sûreté semi-urbaine, déjà opérationnelle depuis janvier dernier, la commune d’Aïn Zaouïa attend sa brigade de gendarmerie.

En effet, si à son lancement les travaux étaient au ralenti, depuis leur relance, il faut dire que le projet avance à une cadence souhaitée. Lors des portes-ouvertes, en mai dernier, sur ce corps de sécurité, son responsable avait annoncé la mise en service de cette brigade d’ici la fin de l’année au même titre que d’autres brigades au niveau de la wilaya. Ainsi, cette structure sécuritaire viendra renforcer ce volet dans cette commune dont les deux tiers de son territoire sont situés en zone rurale. C’est dire qu’elle soulagera la population. «Avec la future brigade, nous dirons que notre municipalité sera couverte à cent pour cent en matière de sécurité», confie une source locale interrogée au sujet de ce projet. Il est à signaler que dans cette commune, c’était la brigade de Frikat qui intervient jusque là lorsque des plaintes sont déposées. Sachant que cette localité est à vocation agricole et d’élevage de nombreux éleveurs ont été touchés par des méfaits. Avec cette nouvelle structure basée au chef-lieu et plus précisément dans les quartiers hauts de la ville, la quiétude s’installera à coup sûr dans la périphérie comme dans les villages, notamment ceux de Boumahni sis à la lisière d’une grande forêt fortement boisée qui fut le fief des groupes terroristes qui activent dans tout le versant sud de la wilaya.

A. O.