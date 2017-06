4 milliards de centimes pour le réseau routier

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Après la réévaluation des fiches techniques concernant le revêtement de cinq importants axes routiers, l'APC d’Aïn Zaouia a bénéficié de quatre milliards de centimes dans le cadre du Fonds commun des collectivités locales.

«Actuellement, l'entreprise est à pied d'œuvre au niveau de l'axe Tighilt N'Aâmar Aissa - Bouhoukal et Igherviene, sur 1 800 mètres linéaires. L'opération de revêtement en béton bitumineux est venue juste après l'élargissement de cette route. Ensuite, ce sera le tour du chemin vers Bouakache sur 1 400 mètres en BB», nous confie le P/APC, M. Merzouk Haddadi. Et de poursuivre: «En tri-couches, nous avons la boucle d'Ifarhatène, puis Tizi-Ameur et enfin El Mechmel sur 200 mètres». Certes, le réseau routier a subi une rénovation importante ces dernières années, mais il nous a été donné de constater que le chemin intercommunal (Aïn Zaouïa-Frikat) sur une distance de 5 kilomètres est laissé à l'abandon à telle enseigne que dans certains endroits, les véhicules peinent à avancer à cause des nids-de-poule pour ne pas dire de cratères. En plus de la disparition de l'asphalte, la route est entièrement cabossée. «C'est un sol mouvant. Il ne suffira pas de le revêtir. Il faudra décaper tout le bitume et lui donner une bonne assise. Vraiment, nous souffrons de son état», dira un automobiliste d’Aïn Zaouïa-village. Interrogé sur ce sujet, M. Merzouk Haddadi dira : «Etant un chemin intercommunal, cet axe doit être pris en charge par la Direction des travaux publics et il lui faut une rénovation entière. Il ne faut pas seulement le restaurer». Selon lui, son enveloppe devra être conséquente. «Même si on mettait les deux enveloppes des PCD de notre commune et celle de Frikat ensemble, on n'arrivera pas à le rénover», estime-t-il. Il nous informera, par ailleurs, que des efforts ont été consentis par son exécutif en restaurant 400 mètres dépendant du territoire d’Aïn Zaouia, mais cela restait insuffisant. De leur côté, les habitants d’Aïn Zaouia ainsi que ceux de Frikat souhaitent que leur appel trouve un écho favorable.

A. O.