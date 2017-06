«Le stade inauguré le 5 juillet»

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

«Il ne reste que quelques petits travaux dans les vestiaires, sinon le tartan est posé et l'éclairage est réalisé. Il sera inauguré officiellement le 5 juillet prochain si tout va bien», confie M. Slimane Ouali, maire de la municipalité.

Effectivement, dans une virée sur les lieux, il nous a été donné d'admirer cette belle pelouse venue remplacer le tuf. «Vraiment, c'est un plaisir de voir ce tartan flambant neuf. C'est une aubaine pour nos jeunes qui ont souffert de l'état piteux de l'aire de jeux qui vient de se métamorphoser», dit un jeune footballeur accosté à proximité de ce terrain. Selon un membre du mouvement associatif, il faudrait accélérer les procédures afin que la commission d'homologation vienne se prononcer au sujet de ce stade. «Je vous dirai tout simplement que c'est un soulagement pour tous», répondra M. Maâtki Rachid, entraîneur de l'AS Imazgharène, qui a connu, durant les deux saisons passées à la tête de ce club du groupe pré-honneur de la wilaya, beaucoup de problèmes. «Nous nous entraînions dans des conditions difficiles. Nous étions un club SDF. Maintenant, on peut dire que c'est un atout supplémentaire qui nous permettra de développer une bonne qualité de jeu. C'est aussi une chance pour pouvoir jouer devant nos fans», enchaînera ce coach. «Nous remercions beaucoup la direction de la jeunesse et des sports qui a répondu favorablement à notre demande. Maintenant, on doit prendre nos responsabilités. Il faudrait que ce stade ait un gardien afin qu'il ne subisse pas des dégradations. On ne va pas quand même le laisser ouvert à tout le monde. Il faudrait qu'il ait son programme», espérera le maire tout en lançant, encore une fois, un appel au ministre de la Jeunesse et des sports afin de leur venir en aide en lui inscrivant un projet de gradins. Par ailleurs, il est à souligner que l'idée de créer un seul club communal reste d'actualité, d'autant plus que les finances commencent à manquer dans les caisses des CSA.

Amar Ouramdane