… Plus de huit cents repas servis à Aït Yahia

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Le restaurant Rahma ouvert, commune sise à 50 km au Sud-est de Tizi-Ouzou, a accueilli plus de huit cents personnes depuis son ouverture, au début du mois de Ramadhan.

En plus des repas servis sur place, le collectif en charge de sa gestion a innové cette année en distribuant des repas à emporter aux démunis. Jusqu’à présent, ces derniers ont bénéficié de plus de cent cinquante rations variées et identiques à celles servies sur place (chorba, plat de résistance et dessert). Quant au financement de l’opération, le responsable, est catégorique : «Ce sont les bienfaiteurs qui prennent en charge la restauration. Parfois, une personne seule décide de financer entièrement le f’tor alors que parfois, ce sont les villages qui subviennent aux besoins des repas en dépêchant quelques volontaires pour le service. Et aucune autre aide, autre que celle des bénévoles, n’a été enregistrée à ce jour». Par ailleurs, une opération de circoncision collective aura lieu le 27e jour du mois de Ramadhan et la liste des inscriptions est déjà ouverte. D’ailleurs, pour le moment, une quinzaine d’enfants sont déjà inscrits. Comme l’an dernier, un laboratoire privé se charge des examens sanguins alors que le geste opératoire sera exécuté au bloc chirurgical de l’hôpital d’Aïn El Hammam.

A. O. T.