L'APC assure à Draâ El Mizan…

Par DDK

Si depuis des dizaines d'années, c'était le comité local du Croissant Rouge Algérien qui s'occupait de la restauration des démunis durant le Ramadhan, ce n'est pas le cas pour cette année.

«Nous ne pouvons pas ouvrir un tel restaurant parce que notre siège est en pleine rénovation. Des travaux sont en cours, mais nous envisageons de mener une action avant la fin du mois sacré», nous confiera un membre du bureau du CRA/local. Quatre jours après le début du mois, l'APC a décidé d'ouvrir un restaurant Rahma au niveau de la cantine de l'école primaire Chahida Berhoune du centre-ville. «Nous ne pouvons pas quand même laisser cette frange de la société qui avait l'habitude de prendre les repas au restaurant du CRA. Nous avons décidé d'ouvrir ce restaurant même si nous n'avons pas les moyens financiers au niveau des caisses de l'APC. Si vite ouvert, nos appels ont eu un grand écho auprès des bienfaiteurs. Vraiment, nous étions surpris par les dons qui nous arrivent chaque jour», soulignera M. Hocine Ameur, président de la commission sociale de l'APC. Selon notre interlocuteur, les bénévoles sont nombreux et ils s'occupent de la préparation et de l'organisation. «Sur le plan du matériel, nous n'avons pas de problèmes parce que la direction de l'éducation nous a permis d'utiliser ce local. Nous préparons jusqu'à soixante-dix repas complets par jour, allant de la chorba jusqu'au dessert en passant par le plat du jour garni avec un morceau de viande. Ils sont nombreux à prendre ces repas chez eux avant la rupture du jeûne», enchaînera le même responsable. Par ailleurs, ce dernier dira que même les quarante tenues remises aux enfants circoncis le week-end dernier au niveau de l'EPH Krim Belkacem ont été acquises grâces aux âmes charitables. «Nous remercions tous ceux qui nous aident afin de mener cette action de solidarité avec ces familles. Nos concitoyens sont connus pour leur élan de solidarité avec cette frange de la société durant ce mois de piété et dans d'autres occasions», conclura M. Hocine Ameur.

Amar Ouramdane