L’APC n’a pas pu satisfaire la demande

Par DDK

Vingt-cinq enfants de la localité de M’Kira ont bénéficié, samedi dernier, à l’EPH Krim Belkacem de Draâ El-Mizan de l’opération de circoncisions collectives.

Il y avait une bonne ambiance autour de ces heureux élus du jour, accompagnés de leurs parents et de leurs proches en cortèges festifs et klaxons. Au demeurant, l’ambiance avait atteint son paroxysme devant l’hôpital, où les familles des enfants concernés se retrouvèrent au milieu des youyous stridents alors que les grands-parents, également présents ne cachaient pas leur joie et leur fierté. «C’est notre premier petit fils alors qu’il a déjà deux grande sœurs, c’est bien évidemment un bonheur d’assister à sa circoncision qui est une grande occasion pour toute la famille, et nous prions dieu de nous accorder longue vie pour assister à son mariage inchallah et puis après, on pourra partir tranquille», nous déclare Nna Tassadit du village Imandène. Ainsi, les enfants et leurs pères ont été accueillis à l’EPH «Krim Belkacem», ou on leur a expliqué la procédure de la prise en charge des enfants par les équipes médicales. «Depuis que les opérations de circoncision sont effectués au niveau de l’EPH «Krim Belkacem», nous sommes satisfaits, nous remercions les chirurgiens, tous les paramédicaux et le personnel de direction et administratif qui nous ont toujours réservés un accueil chaleureux», nous déclare M. Meziane Hassini, membre de l’exécutif communal auprès de ladite APC, tout en ajoutant que bien avant ce jour, les parents de ces enfants ont reçu des tenues traditionnelles afférentes à cette occasion. Comme ils ont été instruits de procéder à des analyses médicales pour leur enfant. Par ailleurs, en ce qui concerne toujours l’aide aux familles démunies, l’APC de M’Kira a, cette année, dans le cadre de la distribution du couffin de ramadhan, pu faire bénéficier pas moins de 580 familles. «Pour ce faire, l’APC a dégagé une enveloppe financière pour la prise en charge de 530 couffins, alors que la direction de l’action sociale nous a octroyé 50 autres, ce qui fait un total d’à peine 580 couffins, qui ne nous a pas permis de satisfaire la demande, qui elle a atteint plus de 800 requérants», regrette notre interlocuteur.

Essaid Mouas.