Le poulet à 250 DA le kilo

S'il est vrai que les viandes rouges restent inabordables aux bourses moyennes, le prix du poulet n'a pas connu de flambée durant ce mois de carême.

D'ailleurs, il est affiché à 250 dinars le kilo et parfois même moins. «C'est la période des grandes chaleurs. Donc, il n'y a aucune crainte que son prix flambe. Et puis, la production est importante. Je dirais même que l'offre dépasse de loin la demande», souligne un vendeur de volailles qui se tient sur les abords de la RN68. «Et puis, depuis que j'ai acquis cette machine de déplumage, ils sont nombreux les clients qui me sollicitent au lieu d'aller chez le boucher, où ils paient cher, d'une part, et, d'autre part, ils ne craignent rien par rapport à la qualité de nos volailles. Nous vendons le poulet vif qu'on égorge sur place et qu'on déplume dans des conditions d'hygiène très acceptables», enchaîne notre interlocuteur, en précisant qu’il y a cent dinars de différence sur un kilo lorsque le consommateur l'achète chez le boucher. Il est à noter dans le même sillage que le prix du plateau d’œufs a connu, lui aussi, une baisse très sensible. De 400 dinars, il a dégringolé à 250 dinars. C'est l'affaire de la ménagère qui utilise énormément les œufs durant ce mois de Ramadhan. En outre, les prix des fruits et légumes sont également stables. On citera la tomate à 30 dinars, le poivron à 50 dinars, les haricots verts entre 60 et 100 dinars, la laitue à 50 dinars, le melon à 60 dinars le kilo, la pastèque entre 25 et 40 dinars le kilo, la pêche à 100 dinars, voire un peu moins chez certains marchands. Enfin, pour les viandes rouges, les prix varient entre 1 000 et 1 600 dinars chez la plupart des bouchers. En tout cas, ce n'est plus la flambée qu'a connue le marché durant les mois de mars et avril derniers. Le marché est inondé de fruits et légumes. Les consommateurs souhaitent que ces prix soient maintenus à ce niveau durant le restant de ce mois et les journées de la fête de l'Aïd El-Fitr.

Amar Ouramdane