Pénurie d’eau potable à Iberkanen

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les habitants du village Iberkanen, à 7 km à l’Ouest du chef-lieu communal de Tirmitine, souffrent d’une pénurie d’eau potable qui dure depuis 10 jours.

En effet, les villageois de cette bourgade, renfermant quelque 400 foyers, souffrent le martyr surtout en cette période de grande chaleur. «Aucune goutte d’eau n’a coulé dans nos robinets depuis 10 jours. Et pour étancher, un tant soit peu, notre soif, nous recourons à l’achat de citernes coûtant 2 000 DA», dira une villageoise d’Iberkanen. Et d’ajouter : «Les services concernés et les autorités locales ont été interpellés à plusieurs reprises en vue de trouver une solution définitive à notre souffrance, mais sans résultat. Ils nous promettent d’intervenir, à chaque fois, puis plus rien. A cet effet, nous dénonçons l’indifférence affichée à notre égard, car nous n’avons pas demandé l’impossible, mais simplement la prise en charge d’un besoin élémentaire». Selon un membre du comité dudit village, il n’y a que la partie basse qui est approvisionnée et d’une façon parcimonieuse. Ce problème de la rareté d’eau potable est dû à la faible pression et les quantités d’eau sont insuffisantes. De ce fait, les villageois exhortent les pouvoirs publics à agir en vue de mettre fin à leur souffrance, notamment pendant ce mois du carême.

Rachid A.