Don des amis des anciens scouts

L’association des «amis des anciens scouts algériens» de Tizi-Ouzou vient de se distinguer, en faisant don d’un lot de vêtements à l’association pour l’agriculture de montagne (APAM) qui se chargera d’en assurer la distribution aux nécessiteux.

Pas moins de deux camions pleins d’habits récupérés par la dite association, ont été acheminés au siège de l’APAM d’Aïn El Hammam, il y a quelques jours. La salle de réunion de l’APAM est complètement submergée de cartons empilés dans les moindres recoins, et les jeunes femmes, travaillant dans l’atelier mitoyen, se chargent de déballer puis de trier et de plier les habits. Une action qui nécessite du temps et de la patience. Mais les bénévoles ne se plaignent pas, sachant que leur tâche servira une bonne cause. «La qualité des habits réceptionnés diffère d’un carton à l’autre. Certaines pièces sont usagées alors que d’autre se trouvent encore dans un bon état», nous dit Saadi Allala, un bénévole adhérent à l’APAM, alors qu’il supervisait l’opération. «Nous allons d’abord les trier par taille et par sexe. Quant à leur destination (nécessiteux ou atelier), elle diffèrera selon la qualité du produit». Jusqu’à maintenant, plusieurs femmes dans le besoin se sont présentées sur place pour choisir ce qui leur convient, et sont reparties satisfaites de ce qu’elles ont trouvé pour elles et leur progéniture. Ce n’est qu’à la fin de cette opération de tri que la distribution aura lieu en dehors du siège de l’APAM. Les responsables envisagent de faire participer les comités de villages, qui leur dresseront une liste de nécessiteux à qui ils remettront des lots à leur taille et à celle de leurs enfants, pour ceux qui en possèdent. Une autre partie de ces dons considérés comme récupérables ira à l’atelier où plusieurs femmes s’attellent, déjà depuis plus d’une année, à donner une seconde vie aux vêtements usagés offerts par des citoyens. Dotées de machines à coudre et d’un petit matériel, les adhérentes s’appliquent, en effet, à la création de nombreux objets. Des tabliers, des sacs, des portefeuilles…et les produits de leur fabrication ont été déjà exposés et proposés à la vente.

