Trois blessés sur la RN25

La RN25, qui relie la ville de Draâ El-Mizan à Bouira et à Tizi-Ouzou et tous les villages de la région, fut l'axe routier le plus dangereux depuis le début de l'année, particulièrement durant ce mois de Ramadhan. Il ne se passe pas un jour sans qu'un accident ne soit signalé sur cette route. Mercredi dernier, aux environs de 18h, un véhicule de marque Renault Clio a dérapé au lieu-dit "Les Gherbi", à la sortie de la ville, vers Tizi-Ouzou. Selon nos sources, trois jeunes hommes ont été blessés alors que le véhicule a subi d'énormes dégâts. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Krim Belkacem où ils ont reçu des soins d'urgence. Leurs jours ne sont pas en danger, a-t-on appris de membres de leurs familles. Il est à souligner que les accidents sont essentiellement dus au manque de sommeil, surtout en ce mois de carême. La vigilance et la prudence sont recommandées.

A. O.