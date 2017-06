Le bac ? ça s’est plutôt bien passé

Par DDK | Il ya 49 minutes | 107 lecture(s)

Les 712 candidats de la circonscription de Maâtkas ont fait preuve d’une certaine sérénité nonobstant tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. D’emblée, les candidats que nous avons approchés ont fait fi de toutes les rumeurs qui circulent au sujet des fuites, même si certains sujets de la filière littéraire ont quand même fuité une demi-heure après le début des épreuves, laisse-t-on savoir. «Si nous scrutons les réseaux sociaux, il est évident que notre concentration subira un coup dur, et nous seront sans doute déstabilisés», résumeront fort à propos deux candidates du centre d’examen du collège Ounar Mohamed à Souk el khemis. Il est à souligner qu’en plus de ce centre, le lycée Said Mouzarine est également requis pour contenir la moitié des candidats de la daïra de Maâtkas, qui compte à elle seule trois lycées. En effet, la plupart des candidats ont préféré boycotter le web tout au long des journées d’épreuves, et ce en respectant les consignes de leurs parents, mais aussi de leurs enseignants qui leurs ont exhorté à la concentration exclusive sur leur examen. Il convient de souligner qu’au niveau des deux centres d’examen requis à Maâtkas, toutes les dispositions nécessaires ont été soigneusement réunies, pour garantir le bon déroulement des épreuves, et ce, que ce soit du côté matériel et logistique ou du côté humain ou encore du volet sécuritaire. En tout état de cause, tous les regards seront braqués désormais sur les résultats, qui seront révélés à partir du 5 juillet, laisse-t-on croire.

La bibliothèque et la crèche oubliées

L’achèvement de la réhabilitation des deux structures dédiées à la jeunesse et à l’enfance dans la commune de Maâtkas semble être renvoyé aux calendes grecques, depuis maintenant plusieurs années. Il s’agit de la crèche et de la bibliothèque communales qui semblent être tout bonnement «oubliées» par les pouvoirs publics. Les travaux maintes fois réclamés par les autorités locales auprès de leur tutelle ont bien atteint un avancement de 90 %, mais l’on craint que leur achèvement et l’équipement des deux structures ne soient gelés, vu la politique d’austérité et de rationalisation des dépenses publiques. Il est à préciser que certaines voix, notamment chez les élus, avaient émis le vœu que le bâtiment de la bibliothèque soit transformé en polyclinique ou mini-hôpital, en extension de la petite polyclinique déjà existante à proximité. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le projet de l’hôpital de Maâtkas, préalablement inscrit au lieu-dit Fekrane, a été gelé, au grand dam des 50 000 habitants de la circonscription, mais aussi des communes limitrophes. C’est dire qu’en matière de développement infrastructurel, les deux communes de la daïra de Maâtkas accumulent un énorme retard.

