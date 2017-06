L'opération circoncisions se poursuit

Par DDK | Il ya 48 minutes | 124 lecture(s)

Après la première opération qui a concerné les enfants des communes de Draâ El-Mizan et de M'Kira la semaine passée, ce fut au tour, jeudi, vendredi et aujourd’hui samedi, des enfants des communes de Tizi-Gheniff et d’Aïn Zaouïa.

Concernant la commune de Tizi-Gheniff, le nombre de circoncis a atteint les quarante, indique-t-on à la direction de l’établissement. «Au départ, nous avons fixé pour chaque commune un quota par rapport à sa population. Mais, il s'avère que les enfants recensés dépassent le nombre, c'est pourquoi, parfois, nous prenons certains d'entre eux en charge même si le nombre est dépassé. Ce sont nos capacités qui ont déterminé ces quotas. Nos blocs et notre personnel sont réquisitionnés durant tout le weekend. Si nous avons opté pour cette méthode, c'est pour ne pas perturber notre organigramme d'interventions chirurgicales. Jusqu'à maintenant, après deux opérations, nous avons constaté que tout se déroule bien», nous explique-t-on. Par ailleurs, au programme de ce samedi, figure la prise en charge de 25 enfants de Ain Zaouia. Contacté à ce sujet, M. Merzouk Haddadi, maire de la dite municipalité nous apprendra que l'hôpital de Boghni a pris en charge dix autres enfants, alors qu'un chirurgien privé de Boghni a accepté de circoncire 8 autres garçons. «Nous avons au total 44 enfants. Nous avons essayé de satisfaire le maximum de demandeurs. En plus des tenues que l'APC leur a acheté, nous leur avons aussi remis un colis alimentaire, comprenant toutes les denrées indispensables pour ce mois de Ramadhan», ajoutera le maire. Pour la semaine prochaine, l'hôpital clôturera ces opérations en programmant les enfants de Frikat et d'Ait Yahia Moussa, environ une soixantaine au total.

Amar Ouramdane